Americanul Alexi Lalas, mesaj pentru România! Fotbalistul pe care nu l-a uitat CM 2026
Alexandru Hațieganu
Alexi Lalas a fost adversarul României la Campionatul Mondial din 1994.

Alexi Lalas Romania Gheorghe Hagi CM 2026
  • Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.

La finalul ceremoniei, acesta a acordat un scurt interviu pentru FRF.ro, în care a vorbit despre şansele României la calificare, despre amintirile sale din 1994 şi despre atmosfera pe care o aşteaptă la vară în America de Nord.

Americanul Alexi Lalas, mesaj pentru România!

Alexi Lalas consideră că România are potenţialul de a ajunge la turneul final, însă avertizează că drumul nu este unul uşor: „România este o echipă care cred că se poate califica la Campionatul Mondial. Nu va fi uşor, am văzut ce adversari aveţi în play-off. Turcia este şi ea o echipă puternică, dar ar fi extraordinar să fiţi şi voi prezenţi aici, la vară. Nu vreau să comentez grupa, cred că zeul fotbalului mereu pregăteşte surprize”.

Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:

Australia – România, Vancouver, 13 iunie

Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie

Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie

Alexi Lalas, Gheorghe Hagi și Ianis Hagi

Fostul fundaş al SUA a rememorat duelul cu România de la Cupa Mondială din 1994, decis de golul lui Dan Petrescu: „Îmi amintesc meciul jucat atunci, chiar în zona în care am putea să ne reîntâlnim şi acum, în Los Angeles. A fost un meci cu o atmosferă extraordinară. Aţi câştigat atunci cu 1-0, însă a fost o partidă jucată într-o atmosferă senzaţională şi a fost extraordinar să mă aflu atunci pe teren. Bine că acum nu îl mai aveţi pe Hagi”. De fapt, avem şi acum un Hagi. „Corect, aşa este, fiul lui Gheorghe Hagi”.

Lalas a subliniat şi modul în care fotbalul a evoluat în Statele Unite faţă de anii ’90: „Ar fi foarte bine dacă aţi veni în America în vară, pentru că aveţi mulţi suporteri în zonă şi ar contribui la atmosfera de pe stadioane. Contextul este diferit faţă de 1994. Atunci, soccer-ul nu era atât de popular în America. Acum lucrurile stau altfel şi vă garantez că, dacă vă veţi califica, veţi fi surprinşi de modul în care poporul american apreciază fotbalul. Eu sunt omul care sunt azi datorită World Cup 1994, sunt exemplu clar a ceea ce poate face un eveniment pentru un individ. Dar, de asemenea, se poate vedea şi cum acel campionat mondial a schimbat America”.

Fostul internaţional consideră că turneul final organizat în Statele Unite, Canada şi Mexic este un eveniment fără precedent: „Va fi cel mai mare Campionat Mondial din istorie şi se spune despre această ediţie că este unul dintre cele mai mari evenimente sportive, dacă nu chiar cel mai mare. Eu cred că, de fapt, este cel mai mare eveniment cultural din istorie, având în vedere naţiunile calificate şi numărul acestora. Suntem foarte mândri că vom organiza acest turneu final alături de prietenii noştri din nord, Canada, şi din sud, Mexic”.

