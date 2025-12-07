VIDEO Cosmin Olăroiu, exasperat în Qatar! A răbufnit după ce a fost egalat de Egipt pe final: „Un coșmar!”

Cosmin Olăroiu, exasperat &icirc;n Qatar! A răbufnit după ce a fost egalat de Egipt pe final: &bdquo;Un coșmar!&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cosmin Olăroiu trăiește periculos pe banca tehnică a Emiratelor Arabe Unite la FIFA Arab Cup 2025 (care se dispută în Qatar).

TAGS:
Emiratelor Arabe UniteFIFA Arab CupCosmin Olaroiu
Din articol

Naționala pregătit de antrenorul român a scăpat printre degete victoria în fața Egiptului la FIFA Arab Cup 2025, într-un meci în care naționala Emiratelor Arabe Unite a condus ostilitățile până aproape de ultimul fluier.

Deși echipa sa a prestat un joc solid și a deschis scorul prin Caio Lucas, finalul a adus o nouă dezamăgire pentru tehnicianul român. Marwan Hamdi reușind să egaleze în minutul 85, stabilind în același timp și scorul final, 1-1.

"Nu putem păți asta la fiecare meci"

La finalul partidei, antrenorul român a analizat evoluția echipei sale, evidențiind faptul că jucătorii săi suferă de un blocaj mental în momentele decisive, repetând greșelile din partidele anterioare.

"Am avut în față o națională puternică, o echipă care știe să atace și să se apere foarte bine. Am reușit să deschidem scorul prin Caio Lucas și am arătat chiar mai bine în repriza a doua, dar, ca de obicei, primim gol în ultimele minute. A devenit un scenariu care se repetă obsesiv. În fiecare meci pe care îl jucăm, începem bine, marcăm, dar încasăm goluri pe final și ieșim cu un rezultat negativ. Vom munci să găsim soluții pentru această problemă în perioada următoare, pentru că nu se poate să trecem prin același scenariu la fiecare partidă pe care o disputăm", a spus Cosmin Olăroiu, potrivit 365scores.

Emiratele Arabe Unite au acumulat primul punct în Grupa C. Cu acest punct, naționala Emiratelor rămâne în cursa de calificare pentru sferturile competiției. Marți (ora 16:30), echipa lui Olăroiu va întâlni Kuweit, în ultima etapă a grupei. În aceeași zi, se va juca și partida Egipt – Iordania, de asemenea, de la ora 16:30, ora României.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
LIVE TEXT: Alegeri &icirc;n București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 2%
ARTICOLE PE SUBIECT
Olăroiu &bdquo;fierbe&ldquo;: naționala Emiratelor a scăpat printre degete o victorie uriașă cu o echipă calificată la Mondiale
Olăroiu „fierbe“: naționala Emiratelor a scăpat printre degete o victorie uriașă cu o echipă calificată la Mondiale
Presiunea apasă greu pe umerii lui Cosmin Olăroiu &icirc;nainte de duelul cu Egipt din Cupa Arabă: Suferim!
Presiunea apasă greu pe umerii lui Cosmin Olăroiu înainte de duelul cu Egipt din Cupa Arabă: "Suferim!"
Olăroiu, un car de nervi: &bdquo;De ne&icirc;nțeles așa ceva!&ldquo;. Faza care l-a scos din sărite
Olăroiu, un car de nervi: „De neînțeles așa ceva!“. Faza care l-a scos din sărite
ULTIMELE STIRI
Premier League | Fulham - Crystal Palace se vede exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Echipele probabile
Premier League | Fulham - Crystal Palace se vede exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Echipele probabile
Execuție de pe altă planetă! Muchova a primit premiul pentru punctul anului 2025 după un lob ireal
Execuție de pe altă planetă! Muchova a primit premiul pentru punctul anului 2025 după un lob ireal
Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: &bdquo;Face ca totul să se &icirc;nv&acirc;rtă &icirc;n jurul său&rdquo;
Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: „Face ca totul să se învârtă în jurul său”
Mai are de demonstrat! Sorana C&icirc;rstea a făcut cel mai greu anunț, dar și-a fixat și o listă de obiective
Mai are de demonstrat! Sorana Cîrstea a făcut cel mai greu anunț, dar și-a fixat și o listă de obiective
Premier League | Brighton - West Ham United, &icirc;n direct pe VOYO astăzi de la ora 16:00. Echipele probabile
Premier League | Brighton - West Ham United, în direct pe VOYO astăzi de la ora 16:00. Echipele probabile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: &rdquo;A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru&rdquo;

Gigi Becali a reacționat imediat după FCSB - Dinamo: ”A ajuns să fie cel mai bun jucător al nostru”

Gigi Becali s-a resemnat &icirc;n privința &rdquo;perlei&rdquo; sale de la FCSB: &rdquo;Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul&rdquo;

Gigi Becali s-a resemnat în privința ”perlei” sale de la FCSB: ”Nu mai merge, gata! Nu iubește fotbalul”

Man &bdquo;On Fire&ldquo;: Dennis, repriză excelentă &icirc;n Olanda, la PSV!

Man „On Fire“: Dennis, repriză excelentă în Olanda, la PSV!

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Denis Alibec, dat afară de la FCSB și amendat drastic! Gigi Becali a anunțat lista plecărilor

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: Același idiot ca &icirc;ntotdeauna

Chivu a văzut imaginile după Inter - Como și nu s-a abținut: "Același idiot ca întotdeauna"

Dumitru Dragomir a convins, &icirc;nainte de FCSB - Dinamo: &rdquo;Dacă bate, ia campionatul&rdquo;

Dumitru Dragomir a convins, înainte de FCSB - Dinamo: ”Dacă bate, ia campionatul”



Recomandarile redactiei
Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: &bdquo;Face ca totul să se &icirc;nv&acirc;rtă &icirc;n jurul său&rdquo;
Mohamed Salah, pus la zid de o legendă a lui Liverpool după scandalul declanșat: „Face ca totul să se învârtă în jurul său”
Mai are de demonstrat! Sorana C&icirc;rstea a făcut cel mai greu anunț, dar și-a fixat și o listă de obiective
Mai are de demonstrat! Sorana Cîrstea a făcut cel mai greu anunț, dar și-a fixat și o listă de obiective
Schimbare istorică: Mondialul aduce o premieră spectaculoasă după 20 de ani!
Schimbare istorică: Mondialul aduce o premieră spectaculoasă după 20 de ani!
Gigi Becali &icirc;și apără veteranul după remiza cu Dinamo: Se zbate, dar n-are cu cine
Gigi Becali își apără veteranul după remiza cu Dinamo: "Se zbate, dar n-are cu cine"
Premier League | Fulham - Crystal Palace se vede exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Echipele probabile
Premier League | Fulham - Crystal Palace se vede exclusiv pe VOYO azi de la 18:30. Echipele probabile
Alte subiecte de interes
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul în prag înaintea meciului de Mondial: "Vrem echitate!"
Start ratat pentru Olăroiu la FIFA Arab Cup! &Icirc;n 10 oameni, naționala Emiratelor a fost &icirc;nvinsă de Iordania
Start ratat pentru Olăroiu la FIFA Arab Cup! În 10 oameni, naționala Emiratelor a fost învinsă de Iordania
Un șeic at&acirc;t de mic! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul care a eliminat-o pe Qatar după un gol &icirc;n minutul 90+17
Un șeic atât de mic! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul care a eliminat-o pe Qatar după un gol în minutul 90+17
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: Sincer, m-am săturat!
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă Ungaria blochează planul Uniunii Europene de a emite euroobligațiuni pentru a ajuta Ucraina, susțin surse Politiconou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

A &icirc;nceput să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și D&acirc;mbovița, &icirc;nsă poate fi folosită doar la toalete

stirileprotv A început să curgă apa la robinetele locuitorilor din Prahova și Dâmbovița, însă poate fi folosită doar la toalete

Două spitale construite prin PNRR, finalizate p&acirc;nă la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

stirileprotv Două spitale construite prin PNRR, finalizate până la finalul anului. Postul pe care se bat sute de candidați

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!