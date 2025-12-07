Naționala pregătit de antrenorul român a scăpat printre degete victoria în fața Egiptului la FIFA Arab Cup 2025, într-un meci în care naționala Emiratelor Arabe Unite a condus ostilitățile până aproape de ultimul fluier.



Deși echipa sa a prestat un joc solid și a deschis scorul prin Caio Lucas, finalul a adus o nouă dezamăgire pentru tehnicianul român. Marwan Hamdi reușind să egaleze în minutul 85, stabilind în același timp și scorul final, 1-1.



"Nu putem păți asta la fiecare meci"



La finalul partidei, antrenorul român a analizat evoluția echipei sale, evidențiind faptul că jucătorii săi suferă de un blocaj mental în momentele decisive, repetând greșelile din partidele anterioare.



"Am avut în față o națională puternică, o echipă care știe să atace și să se apere foarte bine. Am reușit să deschidem scorul prin Caio Lucas și am arătat chiar mai bine în repriza a doua, dar, ca de obicei, primim gol în ultimele minute. A devenit un scenariu care se repetă obsesiv. În fiecare meci pe care îl jucăm, începem bine, marcăm, dar încasăm goluri pe final și ieșim cu un rezultat negativ. Vom munci să găsim soluții pentru această problemă în perioada următoare, pentru că nu se poate să trecem prin același scenariu la fiecare partidă pe care o disputăm", a spus Cosmin Olăroiu, potrivit 365scores.