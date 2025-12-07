"A ’trucat’ evenimentul”. Reacție dură după ceremonia care a stabilit grupele Cupei Mondiale

Trump a primit trofeul, dar și o medalie și un certificat din partea președintelui FIFA, Gianni Infantino, ”în semn de recunoștință pentru acțiunile sale de a promova pacea în lume ”. ”Puteți conta mereu, domnule președinte, pe susținerea mea și a lumii fotbalului în eforturile pentru pace.”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit primul Premiu FIFA pentru Pace. Este ediţia inaugurală a acestui premiu, care aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru oprirea conflictelor.

România și-a aflat și ea posibilii adversari, dacă va merge la turneul final.

”Am salvat milioane de vieți. Congo, India–Pakistan... Este o onoare imensă, Gianni. Mulțumesc tuturor. Lumea este un loc mai sigur acum. Vom continua la fel”, a spus Donald Trump.



Presa internațională, marile publicații ale lumii au reacționat în urma acestui premiu care i-a fost acordat lui Trump, criticat de mulți lideri europeni de când a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite ale Americii, pe motiv că nu gestionează corect discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina.



”Președintele Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace 2025 la Centrul Kennedy din Washington, DC, în timpul tragerii la sorți a finalei Cupei Mondiale”, a notat American Faith.



”Gazdele Fox News și-au exprimat dezamăgirea după ce au susținut că FIFA a „trucat” un eveniment cu președintele Donald Trump și alți lideri mondiali. În timpul unei ceremonii de vineri la Centrul Kennedy, Trump a primit primul premiu anual pentru pace al FIFA”, a punctat Raw Story.



”Urmăriți momentul în care președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a înmânat președintelui american Donald Trump primul Premiu FIFA pentru Pace – o nouă distincție anuală acordată unei persoane despre care FIFA spune că a întreprins „acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace și, procedând astfel, a unit oameni din întreaga lume””, a relatat CNN.



”Farsa degradantă a lui Gianni Infantino, fan MAGA, pentru premiul pentru pace, pentru Donald Trump”, a reacționat dur The Mirror.



”Trump câștigă primul Premiu FIFA pentru Pace din istorie și îl numește „una dintre cele mai mari onoruri din viața mea”, se arată într-un pasaj al The Gateway Pundit.

