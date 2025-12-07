Ivan Mamut (28 de ani) a devenit un pilon pentru NK Varaždin în actuala stagiune, marcând decisiv în SuperSport HNL.



Considerat o „investiție proastă” la FCSB, unde a fost adus la pachet într-un schimb controversat cu Universitatea Craiova, croatul și-a relansat cariera în 2025. După o experiență exotică în Malaezia, la Terengganu, și o perioadă grea marcată de accidentări la tendon, Mamut a revenit în forță în fotbalul mare.



Piesă de bază la Varaždin



Semnat în vară de NK Varaždin, atacantul a reușit să se impună rapid, bifând deja 18 apariții în toate competițiile acestui sezon, incluzând campionatul, cupa și preliminariile Conference League.



Cifrele lui Mamut din această toamnă arată o transformare totală față de jucătorul nesigur care evolua pe Arena Națională. În ediția curentă de campionat, Ivan a fost titular în 93% dintre meciuri, reușind să marcheze 3 goluri și să ofere 2 pase decisive în cele 14 etape disputate. Mai mult, vârful de 1,92 metri a punctat în momente cheie, inclusiv un gol în victoria mare împotriva campioanei Dinamo Zagreb, pe 22 noiembrie , și o reușită în preliminariile europene.



Gigi Becali, nemilos cu Mamut



Gigi Becali nu l-a menajat deloc pe croat în perioada în care acesta îmbrăca tricoul roș-albastru. Patronul FCSB a avut mai multe ieșiri publice virulente la adresa atacantului, recunoscând deschis că l-a transferat doar pentru a scăpa de un alt salariu incomod din echipă.



Iată ce spunea finanțatorul FCSB despre actualul golgheter al lui Varaždin, cu puțin timp înainte de rezilierea contractului: „Ne trebuie un atacant, eu spun de mult timp că trebuie un atacant. Eu am avut încredere în Mamut, dar când am văzut că se lovește mingea de el și sare la trei metri și nu poate să facă o preluare pe care pot să o fac și eu, m-am înșelat. Eu nu l-am luat pe Mamut că-mi plăcea mie de Mamut, l-am luat ca să scap de salariul lui Vînă, l-am păcălit pe Rotaru. Voiam să scap că avea salariu foarte mare. De Mamut scap, că mai are șase luni de contract.”



În prezent, Ivan Mamut este cotat la 150.000 de euro și mai are contract cu gruparea croată până în mai 2027.

