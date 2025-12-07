Prima plecare a iernii de la Craiova! A prins doar trei meciuri și își face bagajele pentru Costa Rica

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, știe numele primului jucător de care se va despărți în această iarnă.

Luis Paradela, fotbalistul împrumutat în Bănie, are șanse minime să mai îmbrace tricoul alb-albastru și în 2026. Acordul dintre cluburi ajunge la scadență în scurt timp, iar semnalele dinspre Costa Rica nu sunt deloc încurajatoare pentru fanii care sperau să-l vadă în continuare pe "Ion Oblemenco".

Jurnalistul Kevin Jimenez a dezvăluit situația la zi a extremei cubaneze. Potrivit acestuia, oficialii Craiovei nu au demarat nicio discuție pentru activarea clauzei de transfer definitiv. În lipsa unor negocieri concrete în zilele ce urmează, Paradela va fi nevoit să își facă bagajele și să revină la clubul de care aparține, Deportivo Saprissa.

Nu există discuții pentru transfer

"Contractul de împrumut al lui Luis Paradela cu Universitatea Craiova se termină în curând, momentan nu există discuții pentru cumpărare, așa că, dacă în câteva zile nu se întâmplă nimic, va trebui să se întoarcă la Deportivo Saprissa", a scris jurnalistul din Costa Rica pe platforma X.

Rămâne de văzut dacă Mihai Rotaru va decide să facă o mutare de ultim moment sau dacă va lăsa atacantul să plece, eliberând astfel un loc în echipă pentru alte transferuri.

