Prima plecare a iernii de la Craiova! A prins doar trei meciuri și își face bagajele pentru Costa Rica

Luis Paradela, fotbalistul împrumutat în Bănie, are șanse minime să mai îmbrace tricoul alb-albastru și în 2026. Acordul dintre cluburi ajunge la scadență în scurt timp, iar semnalele dinspre Costa Rica nu sunt deloc încurajatoare pentru fanii care sperau să-l vadă în continuare pe "Ion Oblemenco".



Jurnalistul Kevin Jimenez a dezvăluit situația la zi a extremei cubaneze. Potrivit acestuia, oficialii Craiovei nu au demarat nicio discuție pentru activarea clauzei de transfer definitiv. În lipsa unor negocieri concrete în zilele ce urmează, Paradela va fi nevoit să își facă bagajele și să revină la clubul de care aparține, Deportivo Saprissa.

