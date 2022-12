Piers Morgan, ”prietenul” lui Ronaldo, a reacționat imediat după ce a văzut cum a jucat Messi: ”Calmați-vă!”

Leo Messi a fost desemnat „omul meciului”, dar prestația sa a fost pusă sub semnul întrebării de ”prietenul” lui Cristiano Ronaldo, jurnalistul Piers Morgan, care a avut un mesaj pe Twitter după meciul Argentinei.

Acesta a spus că așteaptă să-l vadă pe starul lui PSG într-un meci cu o echipă mai bine cotată. În sferturi, Argentina se va duela cu naționala Olandei pentru un loc în semifinalele Mondialului.

”Această adorare neobosită față de Messi din partea analiștilor BBC devine dureros de lingușitoare. Mă îngrijorează faptul că unul dintre ei ar putea avea un accident în studio.

Calmați-vă, băieți! A făcut un meci bun contra unei echipe medii. Să vedem cum se descurcă împotriva unei formații bune”, a fost mesajul lui Piers Morgan, publicat pe contul său de Twitter.

The relentless Messi fan-girling by the whole BBC punditry team is getting excruciatingly obsequious.

Getting worried one of them might have an ‘accident’ in the studio. Calm yourselves, lads. He had a good game against an average side. See how he does against a good team.