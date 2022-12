Lionel Messi a înscris pentru selecționata lui Scaloni în minutul 35, fiind înconjurat de cinci adversari, după ce mingea s-a izbit de piciorul său. Starul argentinian s-a aflat, în acest sens, la prima reușită la un Campionat Mondial în fazele eliminatorii și a depășit golurile lui Diego Maradona în cadrul competiției.

