”Prietenul” lui Cristiano Ronaldo nu s-a putut abține, după eliminarea lui Manchester United din Europa

”Diavolii” aveau nevoie de o victorie pentru a-și asigura cel puțin prezența în fazele eliminatorii ale Europa League, dar acest lucru nu s-a întâmplat. United a încheiat grupa pe ultimul loc, astfel că a părăsit competițiile europene.

Jurnalistul Piers Morgan, fan decalrat al lui Arsenal și prieten al lui Cristiano Ronaldo, l-a atacat în repetate rânduri pe Ten Hag (53 de ani) după ce antrenorul olandez l-a trecut pe ”linie moartă” pe starul portughez în urmă cu un an.

Acum, Morgan a profitat de eliminarea lui Manchester United din Champions League pentru a trimite o nouă ”săgeată” către Ten Hag.

”Cristiano Ronaldo, omul pe care Erik ten Hag l-a considerat excedent pentru cerințele de la Manchester United în urmă cu un an, a marcat 50 de goluri pentru club și echipa națională. Mai mult decât orice fotbalist profesionist din lume”, a transmis jurnalistul, pe pagina sa de Twitter, alături de o poză cu Cristiano.

