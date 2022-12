Selecţionata Albiceleste a câştigat prin golurile marcate de Lionel Messi (minutul 35) şi Julian Alvarez (minutul 57), dar Australia a luptat până la final, după ce a redus din diferenţă prin autogolul lui Enzo Fernandez (minutul 77).

Lionel Messi a devenit cu acest prilej cel mai vârstnic jucător care marchează pentru Argentina în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, la 35 de ani şi 162 de zile.

În sferturile de finală, Argentina va juca împotriva Olandei, care a trecut de SUA cu scorul de 3-1.

Atmosferă incendiară creată de fanii argentinieni

La finalul partidei, jucătorii naționalei sud-americane s-au îndreptat spre zona din stadion în care s-au aflat suporterii lor și au cântat împreună pentru câteva minute bune, Lionel Messi fiind în centrul acțiunii.

Argentina players celebrating the victory with the fans! ???? #ARG pic.twitter.com/A0dHQqlDeQ — Fútbol (@El_Futbolesque) December 3, 2022

Lionel Messi, mesaj după calificarea în sferturile de finală

Starul lui PSG a fost ales MVP-ul partidei, iar la finalul confruntării din optimi, starul argentinian a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe teren: "Cred că am controlat meciul. L-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru am mai trecut peste un etapă".