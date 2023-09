Piers Morgan a văzut scandalul dintre Victor Osimhen și Napoli și nu a stat pe gânduri! Ce mesaj i-a transmis 

Atacantul nigerian se pregătește să ia măsuri împotriva lui Napoli, după ce pe contul oficial de TikTok al campioanei au apărut două clipuri făcute într-un mod batjocoritor, cu efecte speciale. Ambele clipuri au fost șterse, însă au fost preluate rapid de internauți și publicate pe rețelele sociale.

În urma clipurilor postate, Roberto Calenda, agentul lui Victor Osimhen, a anunțat că jucătorul vrea să ia măsuri legale împotriva clubului, iar Piers Morgan a reacționat.

Jurnalistul britanic Piers Morgan, cunoscut prieten al lui Cristiano Ronaldo (38 ani) și fan declarat al lui Arsenal, a văzut situația lui Victor Osimhen și a profitat de ocazie pentru a-i transmite un mesaj atacantului.

„Nu mai accepta acest tratament teribil, Victor Osimhen. În schimb, vino la Arsenal”, a scris Piers Morgan pe Twitter.

Don’t take this terrible treatment @victorosimhen9 - come to Arsenal instead. https://t.co/qI01hVjsSf