Dezbatere mereu întoarsă pe toate fețele - "loviturile de la 11 metri se apără sau se ratează!?" - stârnește și în timpul acestui mondial noi opinii. Dominik Livakovic (Croația) și Bono (Maroc) au arătat stăpânire de sine la loviturile de departajare din meciurile din optimile de finală.

Portarul Croației a parat trei lovituri în încleștarea cu Japonia, 1-1 (4-2 d.l.d), în timp ce Bono a devenit erou național după ce Maroc a eliminat Spania la loviturile de departajare, marți seara.

Florin Tene a evidențiat pentru Sport.ro rolul modul în care portarii au care au apărat penalty-uri la loviturile de departajare au reușit să-i domine pe executanți din punct de vedere psihologic.

"Un lucru pe care l-am observat la acest mondial din Qatar este pregătirea portarilor la loviturile de la 11 metri. E un detaliu foarte important în bagajul de cunoștinte al portarului modern.

Acest lucru necesită un mental foarte puternic din partea portarilor. Am fost atent la fiecare detaliu pe care îl folosesc portarii la acest turneu, iar un aspect esențial îl constituie dominarea adversarilor din priviri sau poziționare.

De exemplu, portarul Marocului (n.r.: - Bono) făcea două-trei mișcări din brațe ca să își ducă adversarul să bată unde voia el.

În schimb, portarul Croației (n.r. - Livakovic) stătea stană de piatră - își domina adversarul din priviri și plonja în ultimul moment.

Am mai observat cum primeau bilețele cu jucătorii adverși unde executau", afirmă pentru Sport.ro fostul goalkeeper de la Dinamo, Rapid, Steaua, Flacăra Moreni sau Gloria Bistrița.

Bono a apărat două penalty-uri ale spaniolilor în meciul din optimi cu Spania, câștigat de Maroc, la lovituri de departajare 3-0 d.l.d. (0-0 după 120 de minute).

Vineri 9 decembrie

Croaţia - Brazilia (Education City Stadium - Doha, 17:00)

Olanda - Argentina (Lusail Stadium - Al Daayen, 21:00)

Sâmbătă 10 decembrie

Maroc - Portugalia (Al Thumama Stadium - Doha, 17:00)

Anglia - Franţa (Al Bayt Stadium - Al Khor, 21:00)

3 - Croatia’s Dominik Livakovic is the third goalkeeper to make three saves in a single World Cup penalty shootout after Portugal’s Ricardo in 2006 versus England and Croatia’s Danijel Subasic versus Denmark in 2018. Hero. pic.twitter.com/7BrtzYZbmM