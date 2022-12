Imediat după ce s-a terminat meciul, suporterii Marocului au început să cânte, să strige și să se simtă bine în afara stadionului.

Morocco fans celebrate a night to remember as they leave the stadium???? ???? @bosherL pic.twitter.com/qAeKyuEbdE — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 6, 2022

Până și palestinienii au sărbători avansarea Marocului mai departe cu tone de aplauze și fluturări ale steagurilor ambelor țări.

Capitala Marocului, Rabat, a „erupt”, după ce naționala dirijată de selecționerul Walid Regragui s-a calificat pentru prima dată în istorie în sferturi.

❤️???????? PURE JOY IN MOROCCO!!! THE CITY OF RABAT ERUPTS IN CELEBRATION!!! ????????❤️pic.twitter.com/uR44Rsk8Am — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 6, 2022

Cum s-au bucurat marocanii la golul lui Hakimi? Clar nu cum au făcut-o spaniolii la ratările elevilor lui Luis Enrique.

Watch the exact moment Hakimi's penalty crosses the goal line, sending Morocco through to the quarters. A ⚽️mad nation delirious, hitting heights they never have before. Moments these young fans in Casablanca will never forget ❤️???????????? (via @elchiringuitotv)pic.twitter.com/O4sfJBKB3U — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 6, 2022

Undeva, în Maroc:

It’s so nice being in Morocco right now ???????????????????????????? vibes are just ???? pic.twitter.com/kta8s8T2xG — Lina (@Ahlam_alLayali) December 6, 2022

Spania s-a bătut cu africanii cot la cot 120 de minute, cu ratări peste ratări de ambele părți. Chiar dacă elevii lui Luis Enrique au forțat pe final evitarea loviturilor de departajare, portarul Marocului, Bono, tot nu a putut fi înfrânt, iar totul a ajuns să se decidă la 11 metri.

Sabiri, Ziyech și Hakimi au fost cei trei marcatori pentru africani. Bono a fost incredibil și a salvat trei lovituri de penalty. Maroc a trecut, astfel, pentru prima dată în istorie în sferturile de finală. Naționala a mai ajuns doar în 1986 până în optimi.