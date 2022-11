Actual antrenor de portari la Neftchi Baku, Florin Tene (54 de ani) anticipează într-un interviu pentru Sport.ro că spectacolul de la Cupa Mondială va fi generat și de intervențiile câtorva portari de top, cu un stil spectaculos.

Tene vorbește despre goalkeeperii cu parade senzaționale în contextul în care printre vedetele de la această ediție se află și câțiva mari portari care activează la echipe de top din Europa.

Dacă în prima parte a interviului oferit pentru Sport.ro, Tene a vorbit despre portarii naționalei României, Florin Niță și fostul său elev de la Universitatea Craiova, Mirko Pigliacelli, azi, în ziua în care debutează CM, Florin scoate în evidență câteva nume de staruri cu mănuși.

Interviu cu Florin Tene

Florin, Benzema tocmai s-a accidentat. Programarea în noiembrie e un avantaj sau dezvantaj pentru jucători?

Îmi pare rău de Benzema, cred că avea mari așteptări de la această ediție. În primul rând acest Mondial este unul atipic. Este prima dată când se joacă iarna, dar cred că este un lucru bun, deoarece jucătorii vin în cea mai bună formă, adică la turație maximă - ei venind deja din timpul campionatelor. Cred că o să vedem un fotbal de mare calitate la acest mondial. Messi, Neymar, Lewandowski, Kylian Mbappe sunt în mare formă în campionatele unde evoluează.

Ce portari vei urmări în mod deosebit la acest Mondial?

Eu cred că o să fie un spectacol grandios în privința portarilor. Să nu spun vorbe mari, dar la acest mondial avem crema portarilor din lume, titani de nivel mondial. Este un Mondial al portarilor celebri: Manuel Neuer, Thibaut Courtois, Alisson, Yann Sommer, Fernando Muslera, Kasper Schmeichel, Keylor Navas, Hugo Lloris, Ochoa, Geronimo Rulli, Pickford. Aștept să-l văd și pe fostul meu elev de la Al Ahli din Arabia Saudită, Muhammad Al Qwais. Va fi o plăcere să privesc acest mondial.

Spune-mi care sunt preferații tăi?

Preferații mei la acest Mondial sunt Guillermo Ochoa, Fernando Muslera, Keylor Navas, Alisson Becker, Rulli. Sunt portarii cu mare experiență, cu o nebunie aparte, care îți garantează spectacolul de care spectatorii au nevoie. Sunt nebunii frumoși dintre buturi care dau culoare fotbalului actual. Trebuie să recunoaștem că fotbalul s-a tacticizat în ziua de azi încât câteodată plictisește spectatorul. Mie personal mi-a plăcut fotbalul din anii 70-80 când se ajungea foarte ușor la poartă.

Ai menționat un mexican, un uruguayan, un portar din Costa Rica, un brazilian și un argentinian. De ce?

Trebuie să recunoaștem că portarii din America de Sud au ceva aparte, ceva ieșit din comun, parcă ar veni din altă galaxie. Sunt portari spectacol care scot mingi incredibile și după marchează goluri. Avem exemple destule: Rogerio Ceni cu 132 de goluri, 70 din penalty-uri, 60 din lovitura liberă și unul din acțiune. Jose Luis Chilavert (Paraguay) are 60 de goluri și este unicul portar care a reușit un hattrick. Rene Higuita e cunoscut pentru lovitura scorpionului in meciul cu Anglia pe Wembley. Are si el la activ 41 de goluri.

Îmi spuneai în trecut că Jorge Campos e preferatul tău. De ce?

Mi s-a părut mereu că e un portar spectaculos, în stilul pe care îl aveam eu. Mexicanul a înscris 35 de goluri în cariera sa. Este o veche cunoștină de-a mea. Am jucat contra lui două meciuri, unul la București și altul în Mexic - la retragerea marelui atacant mexican Hugo Sanchez. Campos a fost considerat unul dintre cei mai buni portari ai generației sale.

Te aștepți și la gafe din partea portarilor la acest Mondial?

Cred că vor apărea.. Dar eu cred că datorită acestor portari pe care i-am menționat spectacolul va fi garantat la Campionatul Mondial.

6 selecții a strâns Tene la echipa națională

Tene, primul din dreapta (rândul de sus), în meciul amical jucat de România, acasă cu Mexic

În august 1992, naționala condusă de Cornel Dinu se impunea în fața selecționatei în care juca Jorge Campos, scor 2-0, prin golurile marcate de Varga și Ilie Dumitrescu

VIDEO Mexic - România 2-0 (februarie 1993, la Monterrey)

