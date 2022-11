Actual antrenor de portari la Neftchi Baku, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf, Florin Tene a lucrat în Arabia Saudită cu titularul din poarta echipei care marți a învins formația lui Lionel Messi, scor 2-1, producând una dintre cele mai mari surprize din istoria campionatelor mondiale.

Meciul a fost marcat și de episodul în care portarul Al Owais l-a accidentat involuntar pe colegul său, Al Shahrani, care s-a ales cu fractură la maxilar.

Interviu cu Florin Tene, românul care l-a antrenat pe portarul Arabiei Saudite

Florin, nu te întreb dacă te-a surprins victoria saudiților cu Argentina, ci care crezi că au fost atuurile lor?

M-a surprins, sigur, dar ei meritau victoria prin felul cum au pregătit meciul și au luptat până la ultima picătură de energie. Au contracarat și jocul de pase al Argentinei și asta s-a văzut. S-a văzut și din atitudine că n-au plecat de la început drept victime sigure. Dacă argentinienii i-ar fi simțit că joacă timorați, fără vlagă, nu ar fi emis pretenții saudiții nici măcar la un egal.

Din punct de vedere fizic cum ți s-au părut?

Excelent pregătiți. Nu ar fi rezistat ritmului, am sesizat asta și cât timp am antrenat alături de Laurențiu (n.r.: Reghecampf) în Arabia Saudită.

Titularul Arabiei Saudite a fost antrenat de tine, dar și o rezervă de portari, Al Yami. Ce are special acest portar?

La acest Mondial sunt doi portari cu care am lucrat în Arabia Saudită, Mohamed Al-Qwais, la Al Ahli (n.r: - în prezent e la Al Hilal, e cotat la 700.000 de euro) și Mohamed Al-Yami. Al-Qwais este un portar cu personalitate foarte puternică, un profesionist desăvârșit, cu un cuvânt greu în vestiar. Genul de portar care vorbește o singură dată și se face auzit de toată lumea. Este la al doilea mondial la care participă și aici s-a văzut ca a gestionat cu multă maturitate meciul cu Argentina.

Tene: "Portarul lor a fost pe post de libero, au jucat cu linia de fundași la 40 de metri. Aici s-a jucat meciul"

Spune-mi o intervenție esențială din meciul cu Argentina!

A dat încredere mare echipei prin intervenția din minutul 2, la șutul lui Messi. A știut să gestioneze bine momentele grele prin care echipa lui a trecut. A facut un meci senzațional cu care a intrat în istorie.

M-au impresionat pentru că au jucat cu linia de fundași la 40 de metri și portarul lor a fost pe post de libero! Cred că aici s-a jucat meciul.

Faza în care și-a accidentat coechipierul putea să o evite?

E greu de spus. Orice portar strigă "eu!" când iese, el deține o experiență vastă și comunică mult în timpul meciurilor. În acel moment ori a strigat și nu a auzit colegul, ori pur și simplu nu a mai avut cum să-și reprime instinctul de a ridica genunchiul atât de mult. Mă pun în mintea lui și-mi dau seama că nu îi e ușor - e groaznic să știi că ți-ai accidentat grav un coleg, un prieten. Îi cunosc foarte bine, ei sunt ca frații.

Îl va afecat acel moment, în sensul că va fi mai reținut la ieșiri?

Nu știu, nu cred, e greu de spus.

Spune-mi două momente care ți-au rămas în minte cu Al-Qwais, la Al Ahli?

Uneori mai voia să se antreneze cu mine și după antrenamentul propriu-zis, iar pentru a-ți sublinia personalitatea lui puternică și calitățile de lider, îți spun că uneori nici nu se schimba în vestiar înainte de antrenamente, se schimba în altă cameră.

Și-ți mai spun și al treilea, ține de toți jucătorii Arabiei Saudite pentru a înțelege că sunt și profesioniști. Și sunt motivați. Jucătorii naționalei sunt plătiți regește la echipele lor de club, deci nu numai străinii sunt plătiți așa. Și mai vreau să-ți spun ceva!

Au jucat în România înainte de JO de la Tokyo

Te rog!

Mulți dintre ei au fost impresionați de România, m-am întâlnit cu ei în România, înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo. Au jucat la Mogoșoaia. Pentru mine ceea ce s-a întâmplat cu Argentina nu este o surpriză mare, știind fotbalul din Arabia Saudită. Campionatul de acolo este foarte puternic valoric.

Câți străini au dreptul în teren?

Au dreptul la opt străini în teren. Spre norocul meu am antrenat alături de Reghecampf la două echipe acolo, Al Hilal unde am jucat o finală ce Liga Campionilor și Al Ahli. La acest Mondial sunt 9 jucători din Saudia cu care am colaborat.Trebuie să recunosc că în acest campionat din Arabia Saudită este foarte multă calitate fotbalistică cu o echipă de top în Asia - Al Hilal - un fel de Real Madrid al Asiei.

Anticipezi că va mai produce surprize Arabia Saudită în grupă?

Cred că da.