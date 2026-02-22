Craiova a obținut o victorie categorică pe terenul celor de la Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 28-a.

Oltenii au controlat partida și au deschis scorul în minutul 29, prin Screciu, cu un șut din afara careului.

După pauză, Nikola Stevanovic a majorat avantajul în minutul 59, iar Nsimba a închis tabela cinci minute mai târziu.

Întrebat dacă titlul va veni la Craiova, Filipe Coelho a răspuns concret

În urma acestui succes, echipa antrenată de Filipe Coelho a ajuns la 56 de puncte și are un avans de patru puncte față de Dinamo București și Rapid București.

La finalul partidei, tehnicianul oltenilor a fost întrebat direct dacă a venit momentul ca Universitatea Craiova să câștige titlul, însă a oferit un răspuns precaut.

„E momentul să recuperăm jucătorii. Atât. Nu e vorba de presiune. Toate echipele joacă bine. Au trecut mai mult de 30 de ani fără să câștigăm liga, dar distanțele sunt foarte mici acum.

Trebuie să ne pregătim bine. Nu va exista niciun meci ușor și o vom lua meci cu meci. Vă spun sincer, nu mă gândesc la titlu în acest moment”, a declarat Coelho.

Antrenorul portughez a analizat și victoria de la Slobozia și a explicat diferența dintre cele două reprize.

„Am jucat împotriva unei echipe care s-a apărat foarte bine. În a doua repriză am intrat cu o altă concentrare și cred că am încheiat meciul cât de repede am putut. E un rezultat corect”, a mai spus acesta.

Pentru Universitatea Craiova urmează un duel pe teren propriu cu Metaloglobus București, ultima clasată din Superliga.

Partida este programată sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.