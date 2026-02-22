Celta Vigo, cu portarul român Andrei Ionuţ Radu ca de obicei titular și integralist, a învins-o duminică seara, pe teren propriu, cu 2-0 pe Mallorca, în etapa a 25-a din La Liga.

Diferenţa a fost făcută de inspiraţia tehnicianului Claudio Giraldez. El a luat decizia de a-l introduce în joc pe veteranul Iago Aspas (38 de ani) în minutul 69, iar atacantul spaniol şi-a făcut datoria.

Veteranul Iago Aspas, din nou erou pentru Celta, Radu a șomat toată partida

Iago Aspas a transformat un penalty în minutul 85, apoi a înscris din assist-ul lui Swedberg, în minutul 90+5, pentru 2-0. VIDEO AICI

Mallorca nu a avut niciun șut pe spațiul porții lui Radu, care a atins de 21 de ori mingea pe parcursul jocului, dar practic nu a avut ce apăra!

Goalkeeper-ul naționalei României s-a remarcat singura dată când poarta lui a fost în ”pericol”, printr-o ieșire reușită.

Celta a urcat pe 6 în La Liga, loc de cupele europene.

Clasamentul din La Liga