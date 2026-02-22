Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda 28 a Superligii, care s-a jucat pe terenul ialomițenilor.

Oltenii au punctat prin Screciu (29'), Mora (59') și Nsimba (64') și a câștigat fără prea mari emoții.

Ștefan Baiaram, după ce a revenit din suspendare

Fotbalistul de 23 de ani al oltenilor a fost introdus pe teren în minutul 61, după ce l-a schimbat pe Etim și a revenit după suspendarea care l-a ținut departe de gazon la meciurile cu FCSB.

Ștefan Baiaram a spus că a învățat ceva după episodul din partida cu Dinamo.

„Este o victorie foarte importată, am avut o ședință înaintea meciului, ne bucurăm că am câștigat și ne-am distanțat la patru puncte de principalele urmăritoare.

În genul acesta de meciuri toată lumea ne dă favoriți și este foarte importat să nu ne pierdem concentrarea.

A fost o perioadă grea, mai ales că am lipsit două meciuri (n.r. din cauza suspendării), îmi doream foarte mult să joc contra FCSB-ului, mai ales că era un meci pe teren propriu, îmi pare rău de acea suspendare și cu siguranță că am învățat din acel lucru. Din toate încerc să iau lucrurile pozitive și am învățat ceva din asta și nu o să mai întâmple”, a spus Ștefan Baiaram, după victoria cu Unirea Slobozia.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova s-a detașat la patru puncte în fruntea clasamentului și le-a lăsat în urmă pe principalele urmăritoare: Dinamo și Rapid.