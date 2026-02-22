Mulți au râs de Universitatea Craiova, când oltenii au cedat, la Atena, 2-3 în meciul cu AEK, și au părăsit Conference League după faza grupelor.

În acel moment, au fost voci care au pus eșecul pe seama naivității românilor, spunând că AEK era o echipă de bătut. Acum, la două luni distanță, vedem că lucrurile n-au stat deloc așa! Universitatea Craiova e lider în România, iar AEK Atena ocupă locul 1, în Grecia. După partida cu formația din Bănie, grecii au disputat nouă meciuri, în toate competițiile: 5 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere.

Ultimul succes pentru AEK, unul zdrobitor în campionat, a venit în această seară. Iar un rol de „arhitect“ l-a avut Răzvan Marin.

Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena

În duelul de acasă cu Levadiakos, AEK a defilat: 4-0! Moukoudi a deschis scorul, în minutul 5, din pasa lui Răzvan Marin. În partea a doua, a fost o ploaie de goluri! Jovic (49), Mantalos (59) și Răzvan Marin (68) și-au trecut numele pe lista marcatorilor, ultimul cu o reușită superbă, după cum se poate vedea mai jos.