VIDEO AEK Atena, coșmarul Craiovei, pe aripile lui Răzvan Marin: românul a marcat un gol superb

Amir Kiarash
Formația care a eliminat Universitatea Craiova din Conference League traversează un sezon de vis cu mijlocașul român în prim-plan.

AEK AtenaRazvan MarinGrecia
Mulți au râs de Universitatea Craiova, când oltenii au cedat, la Atena, 2-3 în meciul cu AEK, și au părăsit Conference League după faza grupelor.

În acel moment, au fost voci care au pus eșecul pe seama naivității românilor, spunând că AEK era o echipă de bătut. Acum, la două luni distanță, vedem că lucrurile n-au stat deloc așa! Universitatea Craiova e lider în România, iar AEK Atena ocupă locul 1, în Grecia. După partida cu formația din Bănie, grecii au disputat nouă meciuri, în toate competițiile: 5 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere.

Ultimul succes pentru AEK, unul zdrobitor în campionat, a venit în această seară. Iar un rol de „arhitect“ l-a avut Răzvan Marin.

Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena

În duelul de acasă cu Levadiakos, AEK a defilat: 4-0! Moukoudi a deschis scorul, în minutul 5, din pasa lui Răzvan Marin. În partea a doua, a fost o ploaie de goluri! Jovic (49), Mantalos (59) și Răzvan Marin (68) și-au trecut numele pe lista marcatorilor, ultimul cu o reușită superbă, după cum se poate vedea mai jos.

Publicitate

Răzvan Marin a jucat până în minutul 82, când a fost înlocuit cu Pereyra. Mijlocașul român, care a încasat și un cartonaș galben în minutul 15, a fost notat cu 8,1 de Flashscore. Media echipei, la AEK Atena, a fost de 7,1. Doar omul meciului, Mantalos, notat cu 8,9 de Flashscore, a fost peste Răzvan Marin.

În acest sezon, internaționalul român are 22 de partide, 3 goluri și 6 pase de gol pentru AEK Atena, în campionat.

După 22 de etape, AEK Atena e lider în Grecia cu 52 de puncte. Podiumul e completat de Olympiakos (50 de puncte) și de PAOK Salonic (47 de puncte). Ultima formație, antrenată de Răzvan Lucescu, are un meci mai puțin disputat.

