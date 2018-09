ULTIMA ORA | Danezul Bendtner, arestat la Copenhaga! Motivul pentru care "Lordul" a ajuns in spatele gratiilor

Danezul Nicklas Bendtner, fost la Arsenal, Sunderland, Juventus, Wolfsburg si Nottingham Forest, in prezent la FC Copenhaga, a fost arestat in tara natala!

Bendtner, atacant cu 81 de selectii in nationala Danemarcei si 30 de goluri marcate, a agresat fizic un taximetrist!

Potrivit presei daneze, Bendtner a avut parte de o noapte agitata, la finalul careia s-a contrat serios cu un sofer de taxi, pe care l-a si lovit in fata.

Ba chiar mai mult, BT scrie ca taximetristul a ajuns la spital cu o fractura de mandibula!

In acest moment, Bendtner se afla in custodia politiei.

Bendtner este un jucator indelung ironizat de suporterii din toata lumea, fiind numit "Lordul".

