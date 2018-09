BREAKING NEWS | Tragedie la un meci international: un mort si 37 de raniti dupa ce oamenii s-au calcat in picioare!

Un incident tragic a avut loc la meciul disputat astazi intre Madagascar si Senegal, in preliminariile pentru Cupa Africii pe Natiuni. Tragedia a avut loc la Antananarivo, capitala Madagascarului.

Inaintea meciului, mii de oameni s-au inghesuit pentru a patrunde in interiorul stadionului, iar o busculada s-a creat la una dintre intrari.

RMC Sport scrie ca in imbulzeala creata oamenii s-au calcat in picioare. Un om a murit, iar alti 37 au fost raniti.

In acest moment, noteaza Radio Monte Carlo, starea ranitilor nu este cunoscuta, dar numarul mortilor ar putea creste.

In ciuda incidentului tragic, meciul s-a disputat si s-a incheiat cu scorul de 2-2.

Tragedy in Madagascar as at least one person is dead and 37 others injured before the game against Senegal. #QAFCON2019 pic.twitter.com/lALlr1EvgE

#CupOfNations

• Madagascar vs Senegal.

Nothing like African football honestly there isn’t. The stadiums are literally jammed packed, fans can’t move. They are hanging of concrete slabs. I can see some fans that close to the fence they are almost kissing it. pic.twitter.com/sP5EQ0J5gL