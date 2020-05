Dezvaluiri INCREDIBILE: starul din fotbal care a pierdut 7 milioane de euro la poker! "Acum nu joc pe mai mult de 10-15 euro"

Fotbalistul care si-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Arsenal a avut probleme mari cu jocurile de noroc.

Nicklas Bendtner, fotbalistul care a jucat la Arsenal in perioada 2005-2014, a dezvaluit ca a pierdut sume uriase la poker, dar inca mai joaca.

"Am pierdut foarte multi bani, sume incredibile. Toata viata am jucat poker. Este dificil sa spun cat am pierdut, dar este vorba de aproximativ 6,7 milioane de euro. nu as putea spune ca am avut probleme cu jocurile de noroc, mereu am stiut sa tin situatia sub control.

In trecut jucam pe mize uriase. Intr-o noapte, in Londra, lucrurile au scapat de sub control si putea iesi urat. Din acel moment nu mai joc pe sume mari de bani. Mai gazduiesc acasa nopti de poker alaturi de prietenii mei. Totusi, nu jucam pe mai mult de 10-15 euro.", a spus Bendtner intr-un show de televiziune.

Bendtner este liber de contract, dupa ce in ianuarie s-a despartit de FC Copenhaga. Atacantul are 45 de goluri inscrise pentru Arsenal si a jucat si 11 meciuri la Juventus sub forma de imprumut. In prezent, este cotat la 325 de mii de euro si isi cauta echipa unde sa joace inainte de finalul carierei.

Imagini de pe vremea cand Bendtner juca la Arsenal: