VIDEO FABULOS | Radu e pe "BEAST MODE"! Parada de senzatie la ultimul antrenament al nationalei: cum se poate para o "scarita"

Ionut Andrei Radu a fost eroul nationalei de tineret. Tanarul portar al lui Radoi a reusit sa apere o lovitura de la 11 metri in minutul 9 al prelungirilor meciului cu Portugalia si a adus victoria Romaniei U21 contra Portugaliei, scor 2-1.

Pentru Romania U21 urmeaza partida cu Bosnia, meci care se va disputa marti si va putea fi urmarit IN DIRECT LA PRO X. Echipa condusa de Radoi are nevoie de cel putin un egal pentru a face un pas decisiv catre Campionatul European din 2019. Romania mai are de jucat cu Tara Galilor si Liechtenstein, toate cele trei partide fiind pe teren propriu.

Radu a demonstrat la ultimul antrenament al nationalei ca este pregatit si pentru partida cu Bosnia. Portarul lui Genoa a avut o interventie fabuloasa si a reusit sa respinga o "scarita" la ultima sedinta de pregatire.