"Aduceți-l acum!" Rațiu i-a cucerit pe fanii Barcelonei după ce l-a "uscat" pe Vinicius în derby-ul Madridului

Andrei Rațiu a făcut din nou un meci mare în La Liga, iar prestația sa din derby-ul Madridului, Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, a repornit o adevărată campanie în rândul suporterilor Barcelonei. 

Internaționalul român, titular pe banda dreaptă, a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren și i-a determinat pe fanii catalani să ceară insistent transferul său, scrie presa spaniolă.

Evoluția lui Rațiu contra liderului Real Madrid, duminică seara, a fost remarcabilă. Jucătorul român a fost "solid în defensivă", așa cum notează presa spaniolă, reușind să-l anihileze pe Vinicius Junior. O imagine surprinsă de fotografi în timpul meciului îl arată pe Rațiu într-un tackling perfect prin care îl deposedează pe starul brazilian.

Pe lângă siguranța defensivă, fundașul lui Rayo a fost și o amenințare constantă pe faza ofensivă, cu urcări repetate.

Kounde e criticat, Rațiu e cerut

Performanța internaționalului român nu a trecut neobservată, mai ales în rândul suporterilor Barcelonei. Aceștia au reînceput imediat campania pe rețelele de socializare pentru aducerea lui Rațiu pe Camp Nou.

Numele lui Rațiu a fost oricum pe lista catalanilor și în vara trecută. Conducerea clubului, în frunte cu directorul sportiv Deco, căuta un jucător cu profilul său pentru a-i face concurență lui Jules Kounde.

Contextul actual face ca cererile fanilor să fie și mai intense. Kounde, fundașul dreapta titular al Barcei, traversează o perioadă individuală descrisă drept "extrem de dezamăgitoare". Astfel, suporterii blaugrana pun presiune pe club să reactiveze pista Rațiu și să forțeze transferul românului încă din fereastra de mercato din ianuarie.

