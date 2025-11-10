Andrei Rațiu a fost integralist în meciul cu Real Madrid, iar prestația internaționalului român a fost aplaudată de spanioli, după ce fundașul lateral a reușit să îl anihileze pe Vinicius Junior.

Vinicius, arogant după ce a fost anihilat de Rațiu

Brazilianul a fost controlat pe faza defensivă de român, care s-a făcut remarcat și în atac ori de câte ori a avut ocazia.

În imaginile surprinse de televiziunea spaniolă, Vinicius a fost suprins de camerele de filmat în timp ce le face anumite gesturi în fața fanilor din Vallecas în timp ce Andrei Rațiu se pregătea să execute o aruncare de la margine.

Provocați de gesturile starului brazilian, fanii lui Rayo Vallecano au răspuns cu huiduieli la adresa lui Vinicius.

După meci, în timp ce părăsea terenul, Vinicius a fost surprins de spanioli în timp ce spunea râzând ”Au plătit să mă vadă”, susține Marca.

Rațiu e cerut la Barcelona după prestația din meciul cu Real Madrid

Performanța internaționalului român nu a trecut neobservată, mai ales în rândul suporterilor Barcelonei. Aceștia au reînceput imediat campania pe rețelele de socializare pentru aducerea lui Rațiu pe Camp Nou.



Numele lui Rațiu a fost oricum pe lista catalanilor și în vara trecută. Conducerea clubului, în frunte cu directorul sportiv Deco, căuta un jucător cu profilul său pentru a-i face concurență lui Jules Kounde.

