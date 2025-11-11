Prestația internaționalului român a fost aplaudată de presa din Spania.

Ce i-a spus Vinicius lui Andrei Rațiu în timpul meciului Rayo Vallecano - Real Madrid

În prima repriză a meciului, Vinicius a fost din nou ”ținta” fanilor lui Rayo Vallecano, așa cum s-a întâmplat și la întâlnirile precedente dintre cele două echipe. ”Fotbal pe plajă, Vini, fotbal pe plajă”, au scandat fanii lui Rayo.

În acel moment, Vinicius a răspuns cu un zâmbet ironic, care a dispărut, însă, când a observat că adversarul lui direct, ”Sonic” Rațiu, a râs și el de scandarea ce se auzea din tribune.

Din acest motiv, Vinicius a încercat să îl intimideze pe Andrei Rațiu. Marca a dezvăluit ce i-a spus brazilianul internaționalului român. În stilul său caracteristic, brazilianul a încercat să îl provoace pe Rațiu.

”Nu știi nici măcar unde sunt”, a spus Vinicius, aluzie la faptul că românul nu îl poate opri în momentul în care va ataca poarta lui Rayo. Apoi a continuat: ”Antrenorul o să te înlocuiască sau o să te pună atacant, pentru că dacă vei juca fundaș lateral e imposibil să mă oprești”.

Rațiu, însă, nu s-a lăsat intimidat și i-a răspuns lui Vinicius pe teren. Internaționalul român a făcut un meci perfect și l-a ”anihilat” pe fotbalistul brazilian de fiecare dată.

