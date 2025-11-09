Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în partida Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0, duel contând pentru etapa a 12-a din La Liga. Internaționalul român a avut o nouă prestație solidă în tricoul gazdelor.

Andrei Rațiu, prestație foarte bună în Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0

Chiar dacă a încasat un cartonaș galben în minutul 15 pentru un fault comis asupra lui Vinicius, fundașul dreapta al României convocat pentru meciurile cu Bosnia și San Marino a reușit să îi facă față cu brio starului brazilian în duelurile directe.

Mai mult decât atât, Andrei Rațiu a fost aproape să și înscrie împotriva gigantului din Madrid. Courtois a avut însă replică la șutul său din minutul 20. Rațiu putea să aibă și o pasă decisivă în minutul 66. Garcia, coechipierul său, a șutat slab.

Pentru evoluția sa, Andrei Rațiu a fost notat de portalul SofaScore cu 7,6. A fost cea mai bună evaluare de pe teren pentru un jucător de câmp, la egalitate cu colegul său Mendy din centrul apărării și cu Arda Guler din tabăra „Los Blancos”. Doar Augusto Batalla, portarul lui Rayo, a primit o notă mai mare, respectiv 8.

Cifrele lui Andrei Rațiu din Rayo Vallecano - Real Madrid 0-0

Internaționalul român a avut contra lui Real Madrid, în total: 4 recuperări, 7/12 dueluri la sol câștigate, 0/1 dueluri aeriene câștigate, un fault făcut, 68 de atingeri de balon, 2/6 driblinguri realizate, 20/28 pase reușite (71%) și un șut pe poartă.

Pentru Andrei Rațiu a fost a 12-a etapa consecutivă în La Liga, din tot atâtea posibile, în care a fost integralist. „Sonic” are până acum o pasă decisivă în sezonul curent din campionatul Spaniei. El a marcat, de asemenea, un gol în 3 apariții din Conference League (preliminarii și grupa unică).

