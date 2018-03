Ronaldo, cel mai scump fotbalist al planetei, daca ar fi jucat astazi! Studiul efectuat de specialisti asupra sumelor de transfer ale lui Ronaldo, Maradona si Van Basten

Mai multi specialisti in economie au calculat sumele de transfer ale unor mari fotbalisti, precum Van Basten, Platini, Maradona ori Ronaldo Nazaio la inflatia din zilele noastre, de dupa "Neymarizarea sumelor de transfer".

Potrivit concluziilor acestora, daca transferul lui Ronaldo de la Barcelona la Inter s-ar fi facut in zilele noastre, ar fi costat incredibila suma de 433 de milioane de euro!

La realitatea anului 1997, transferul a costat doar 28 de milioane de euro. Atunci, Inter l-a luat pe Ronaldo dupa ce acesta a marcat 47 de goluri in 49 de meciuri pentru Barcelona!

Pe de alta parte, transferurile lui Diego Maradona de la Barcelona la Napoli (1984) si Michel Platini de la Saint Etienne la Juventus (1982) ar fi costat 345 milioane, respectiv 334 milioane euro!

