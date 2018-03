Zlatan PLEACA de la Manchester United! A fost anuntat deja la ultimul club din cariera

Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic isi ia adio de la Manchester United.

Zlatan visa sa doboare o ultima bariera in cariera si sa cucereasca titlul de campion si in Anglia, cu Manchester United. Anul trecut a castigat trei trofee alaturi de Mourinho, Supercupa Angliei, Cupa Ligii si Europa League, insa s-a accidentat in finalul sezonului, iar anul acesta a avut doar cateva aparitii si un singur gol. United a fost departe de titlu anul trecut si e departe si in acest sezon.

Acum Zlatan Ibrahimovic va parasi clubul Manchester United pentru a ajunge in Campionatul american de fotbal (MLS), mai precis la Los Angeles Galaxy, anunta canalul american ESPN.

Suedezul, fostul golgheter al francezilor de la Paris Saint-Germain, ar urma sa ajunga saptamana aceasta in Statele Unite, pentru a juca in Major League Soccer, unde il asteapta un contract cu Los Angeles Galaxy.

ESPN asigura ca antrenorul lui Manchester United, portughezul Jose Mourinho, si-a dat acordul pentru plecarea atacantului inainte de finalul contractului sau, in luna iunie.

La inceputul lunii martie, Ibrahimovic, care nu a mai jucat cu United din luna decembrie, a explicat ca nu inchide usa unei reveniri in echipa sa nationala. El ar putea disputa astfel cu Suedia Mondialul din Rusia din aceasta vara.