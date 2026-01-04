Camerun s-a calificat duminică seara în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni CAN 2025, după ce a învins Africa de Sud cu scorul de 2-1. Meciul, un duel Devis Epassy (Dinamo) - Siyabonga Ngezana (FCSB), a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

Africa de Sud - Camerun 1-2



„Leii neîmblânziţi” au deschis scorul în minutul 37, prin Junior Tchamadeu, din cornerul executat de Samuel Kotto.

Camerunezii şi-au mărit avantajul imediat după pauză, în minutul 47, prin Christian Kofane, care a înscris cu o lovitură de cap.

Sud-africanii au reuşit doar să reducă din diferenţă pe final, prin Evidence Makgopa (88).

Meci foarte bun făcut de Epassy: urmează sfertul cu gazda Maroc



Devis Epassy a fost cel mai bun jucător dintre titularii Camerunului: Sofascore l-a notat cu 7.5.

Portarul lui Dinamo a scos trei goluri și a salvat alte două mingi din interiorul careului.

Epassy este integralist în actuala ediție a Cupei Africii, după meciurile din faza grupelor și optimi.

Camerun va juca în sferturile de finală cu Maroc, ţara gazdă a competiţiei.

