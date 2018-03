SPECIAL | "Missi Mezu", fotbalistul de la Dunarea Calarasi coleg cu Aubameyang la nationala!

Unul dintre cei patru stranieri ai liderului Ligii 2, Dunarea Calarasi, a fost convocat la nationala Gabonului, unde este coechipier cu Pierre Emerick Aubameyang.

Gaetan Michel Yann Kouakou (21 de ani), cunoscut fanilor calaraseni ca Missi Mezu, a primit o adresa de convocare la nationala statului Gabon, anunta site-ul oficial al liderului Ligii a 2-a. Atacantul a fost selectionat de spaniolul Jose Antonio Camacho pentru a participa la editia din 2018 a Cupei Regelui Thailandei, programata in perioada 22-25 martie, in aceeasi perioada in care Dunarea trebuia sa intalneasca pe Olimpia Satu Mare, insa adversara s-a desfiintat.



Gabonul intalneste in primul joc echipa Thailandei, duelul urmand a se disputa astazi, 22 martie, la Bangkok, pe Rajamangala National Stadium. La aceasta competitie au mai fost invitate reprezentativele Thailandei, Slovaciei si Emiratelor Arabe Unite. Din lotul Gabonului mai fac parte Pierre Emerick Aubameyang (Arsenal Londra), Mario Lemina (Southampton), Lloyd Palun (Cercle Bruges), Guélor Kanga (Sparta Praga) sau Didier N’Dong (Watford).



Missi Mezu are si cetatenia franceza, fiind nascut la Villeneuve-d'Ascq, si a crescut la juniorii lui Toulouse Fontaines Club, o echipa dintr-o suburbie cosmopolita a orasului Toulouse. El a ajuns la Dunarea Calarasi in septembrie anul trecut, dupa inceperea campionatului, iar pana acum a acumulat in tricoul Dunarii 17 meciuri, dintre care 15 ca titular, si a marcat 4 goluri.



Sub comanda lui Dan Alexa se mai regasesc alti trei jucatori straini: Baudouin Kanda (Republica Democrata Congo), care detine si cetatenia romana si a fost junior la Dinamo, senegalezul Gaston Mendy si croatul Dino Spehar, imprumutat de la CFR Cluj pana la finalul sezonului.