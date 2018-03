Atletico trece la NEXT LEVEL: oferta de 120 de milioane pentru inlocuitorul lui Griezmann! Razboi direct cu Real

Simeone vrea sa faca cel mai scump transfer din istoria clubului Atletico Madrid in vara.

Francezul Griezmann se va desparti de Atletico in vara, destinatia cea mai probabila fiind Barcelona.

Madrilenii nu vor sa ramana descoperiti si sunt gata sa ofere 120 de milioane de euro pentru argentinianul Dybala de la Juventus, scrie ziarul AS din Madrid.

Pe Dybala il urmareste Real Madrid de mai multi ani, insa pana acum atacantul nu a fost de vanzare.

Situatia se poate schimba in vara cu oferta de 120 de milioane a spaniolilor. Griezmann va fi vandut cu 100 de milioane de euro, aceasta fiind clauza sa de reziliere.

21 de goluri in 35 de meciuri are Dybala in acest sezon pentru Juventus.