Razvan Marin, pe lista unei echipe din sferturile Ligii Campionilor! Este dorit alaturi de un jucator de la Real Madrid si o tinta a Barcei

Presa din Italia anunta numele lui Razvan Marin ca fiind prioritar pentru AS Roma din vara!

Razvan Marin a impresionat in acest sezon la Standard Liege si, conform celor de la Corriere dello Sport, se afla pe lista celor de la AS Roma! Nu este insa singurul jucator dorit de echipa care o va intalni pe FC Barcelona in sferturile Ligii Campionilor.

AS Roma doreste sa-si intareasca in vara compartimentul de mijloc si il mai are in vederi pe Mateo Kovacic de la Real Madrid, pe Bryan Cristante de la Atalanta, dar si pe Jean Michel Seri de la Nice, jucator pe care l-a vrut Barcelona vara trecuta.

Razvan Marin este descris de italieni ca un jucator versatil, excelent la capitolul creatie, capabil atat de assist-uri pentru colegi, cat si de marcarea unor goluri din afara careului. Italienii mai scriu ca prestatiile lui Razvan Marin au atras atentia atat lui Monchi, cat si lui Di Francesco, antrenorul Romei.

Nu doar AS Roma este interesata de transferul lui Razvan Marin, ci si Fiorentina.