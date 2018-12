Romanul care a incercat sa-l transfere pe Modric inaintea lui Real Madrid: "Nu valora nici 3 milioane de euro atunci!"

Un roman a sesizat potentialul lui Modric cu mult timp in urma.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Luka Modric a fost incoronat noul Balon de Aur din Fotbal, croatul reusind sa opreasca dominatia Messi-Ronaldo din ultimii 10 ani.

In 2012, Modric ajungea la Real Madrid de la Tottenham, iar in 2013 era declarat cel mai slab transfer din La Liga. Intre timp, Modric a ajuns primul jucator din istorie care castiga premiul FIFA The Best, Balonul de Aur al Cupei Mondiale, jucatorul anului in UEFA Champions League si Balonul de Aur.

George Ogararu isi aminteste ca a sesizat talentul lui Modric in vremea cand se afla la Ajax si a jucat impotriva lui Dinamo Zagreb.

"Am jucat impotriva lui Modric si le-am spus celor de la Ajax, impreuna cu Sneijder, sa-l cumpere. El evolua atunci la Dinamo Zagreb si la acea vreme nu valora mai mult de 3 milioane. Am facut tot posibilul sa fie luat, dar clubul nu a acceptat. Acum are o cariera fantastica”, a declarat Ogararu pentru ProSport.