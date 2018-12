BALONUL DE AUR 2018 | De 12 ani nu s-a mai intamplat asa ceva: Messi, cea mai joasa clasare din 2006

Messi nu s-a mai aflat intr-o asemenea postura de 12 ani.

Starul argentinian a terminat pe locul 5 cursa pentru Balonul de Aur din acest an. Jucatorul Barcelonei nu a mai fost in afara TOP 3 din 2006.



In 2007 s-a aflat pe locul 3, iar de atunci s-a clasat doar pe unul dintre primele doua locuri.



Messi a castigat Balonul de Aur de cinci ori pana acum: 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015.