BALONUL DE AUR 2018 | Momentul uluitor care i-a lasat fara reactie pe cei prezenti! Ce i-a spus prezentatorul galei castigatoarei Ballon d'Or la feminin

Norvegianca Ada Hegerberg, jucatoare la Olympique Lyon, a fost desemnata cea mai buna fotbalista a lumii. Ea a cucerit primul trofeu al Balonului de Aur la fotbal feminin, acordat de L'Equipe.

Pe scena, prezentatorul galei a intrebat-o pe Ada Hegerberg daca poate sa faca un dans din fund! Ea a raspuns ferm ca nu se poate asa ceva si a coborit de pe scena.

Majoritatea celor prezenti au ramas fara replica.

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a