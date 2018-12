BALONUL DE AUR 2018 | Mbappe a castigat primul trofeu Kopa, acordat pentru cel mai bun tanar: "De acum incolo vreau sa castig TOT CE SE POATE"

Kylian Mbappe a castigat trofeul Kopa, pentru cel mai bun tanar fotbalist din lume.

Candidat la Balonul de Aur, Mbappe a inceput seara prin a urca pe scena pentru a primi trofeul Kopa, pentru cel mai bun tanar jucator al lumii.

Mbappe: "A fost un an fantastic, nu voi uita niciodata aceasta aventura"

"Este o mare onoare sa fiu alaturi de voi, alaturi de atatea nume mari din fotbal. Sunt foarte fericit sa primesc acest premiu. Este o recompensa fantastica pentru un an in care am realizat multe multumita colegilor mei de la echipa de club si de la echipa nationala. Nu voi uita niciodata aventura de la Mondial. Urmatorul meu obiectiv: sa castig tot ce se poate, nu numai Balonul de Aur. Am de muncit", a spus Mbappe.