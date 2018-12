BOMBA! EL E CASTIGATORUL BALONULUI DE AUR: lista completa a fost "scapata" pe internet! Corespunde "la virgula" cu anunturile oficiale facute pana acum

Tot mai multe voci sustin ca in acest an se va intrerupe suprematia lui Messi si Ronaldo, iar toate indiciile conduc catre acest deznodamant.

FranceFootball a inceput sa anunte deja nume de pe lista celor nominalizati. Lista completa a fost "scapata" pe internet, iar Luka Modric va fi castigatorul.

Interesant este ca lista publicata pe retelele de socializare corespunde intocmai cu anunturile facute de FranceFootbal pana in acest moment (VEZI ACI ANUNTURILE OFICIALE)

The leaked Ballon d'Or list looks very much legit, it's a page from France Football, which should be released soon. pic.twitter.com/wqKWDk6ab3