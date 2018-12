BALONUL DE AUR 2018 | Drumul infernal al lui Modric: Bunicul impuscat in razboi, casa arsa, respins la fotbal! Acum e cel mai bun din LUME!

Cel mai bun jucator al planetei in 2018 are o poveste incredibila de viata.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Pentru croati, calificarea in finala Cupei Mondiale a fost mai mult decat un moment de bucurie. Si mai mult decat o performanta sportiva.

E vindecarea unei natiuni macinate de ani de razboi. O generatie intreaga de jucatori crescuti pe campul de lupta au plecat sa cucereasca si s-au intors acasa ca niste eroi.

"Generalul" lor a fost Luka Modric. Un jucator tacut, timid chiar, care dirijeaza ca un maestru jocul Croatiei de la centrul terenului.

Inainte de banii si faima de la Real Madrid, Modric a trecut prin infern ca sa ajunga in postura de castigator al premiului Ballon d'Or.

La doar 6 ani, Luka Modric era refugiat politic dupa ce bunicul sau a fost impuscat de rebelii sarbi! E un moment care avea sa-l urmareasca peste tot.

Modric a crescut in zona de razboi, cu sunete de impuscaturi si de bombe in jurul sau.

Pana la urma a fugit din Croatia dupa ce casa in care locuia a ars complet. Fotbalul era alinarea sa. Si avea sa-l duca departe. Departe de razboi. De saracie. De disperare. Si pana in finala Cupei Mondiale cu tara sa pe care o iubeste neconditionat.

Intr-o perioada Modric locuia intr-un hotel din orasul Zadar. Razboiul era inca in toi in Croatia, insa micul Luka gasea totusi locuri ferite unde juca fotbal.

"Spargea mai multe geamuri decat au facut-o bombele. Se juca fotbal non stop in hotel si in jur", isi aminteste un angajat al hotelului Kolovare.

Nici la fotbal nu i-a fost usor. Antrenorii spuneau ca e prea slab si prea timid ca sa joace fotbal de performanta, dar pana la urma s-a dovedit ca era o perceptie gresita.

Pe 12 iulie 2018, Luka Modric isi conducea tara catre prima finala de Mondial din istoria ei. Timid, ca de obicei, Modric si-a organizat conationalii si a condus linia de mijloc exact ca un dirijor. Croatia a intors scorul cu Anglia dupa ce a fost condusa din minutul 6. Un fleac pentru niste jucatori obisnuiti sa treaca peste obstacole mult mai dificile in viata.

Finala cu Franta a fost pierduta, insa Modric a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale. In septembrie 2018, Modric a reusit o noua minune: i-a detronat pe Messi si Ronaldo si a fost desemnat cel mai bun jucator al planetei la gala FIFA The Best. Dupa 10 ani, fotbalul are un nou erou!

Sa recapitulam:

– La 6 ani, bunicul sau a fost ucis in razboi.

– Familia sa a devenit refugiata de razboi dupa ce i-a luat foc casa.

– A crescut cu zgomotul bombelor in urechi.

– Antrenorii ii spuneau ca e prea slab si prea timid pentru fotbal.

– Azi e finalist de Cupa Mondiala. Si castigator al FIFA Best si Ballon d'Or. Plus castigator de Champions League cu Real Madrid. De 4 ori!

Luka Modric. Atat!