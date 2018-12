Moment istoric in fotbal: dominatia Messi-Ronaldo intrerupta dupa 10 ani! Balonul de Aur se acorda azi la Paris!

11:24

MODRIC, BALONUL DE AUR 2018!



Balonul de Aur va fi acordat in aceasta seara, de la ora 22:00, intr-o gala ce va avea loc la Paris. Dupa 10 ani, Messi si Ronaldo nu mai au sanse sa castige marele trofeu. Luka Modric, mijlocasul croat de la Real Madrid, a reusit sa opreasca suprematia celor doi atacanti dupa 10 ani. Kaka e ultimul jucator care a cucerit Balonul de Aur inainte de Messi si Ronaldo, in 2007.



Modric a cucerit anul acesta Champions League pentru a treia oara la rand cu Real Madrid si a fost finalist al Cupei Mondiale cu nationala Croatiei in Rusia. Acolo a primit premiul pentru cel mai bun jucator al turneului, iar FIFA i-a acordat deja premiul The Best pentru cel mai bun jucator din 2018. Si in ancheta anuala a revistei France Football a fost desemnat cel mai bun jucator din lume, peste Cristiano Ronaldo si Antoine Griezmann.



Balonul de Aur este acordat in urma voturilor a jurnalisti din intreaga lume.