Cuvinte URIASE la adresa lui Ianis: "Hagi poate deveni o legenda la Rangers!" Dezvaluirile unui antrenor din Belgia

Antrenorul secund al lui Mechelen, fostul fotbalist Dieter Van Tornhout, considera ca Ianis Hagi poate face istorie la Rangers.

Desi nu s-a impus la Genk, romanul in varsta de 21 de ani a fost transferat definitiv de Rangers.

Acest moment ii va schimba cu totul cariera, crede Van Tornhout, care a mai declarat ca romanul va deveni o legenda a echipei scotiene.

"Cred ca Ianis poate face acelasi lucru la Rangers, in fotbal situatia se poate schimba de la o clipa la alta. Va puteti imagina, ultimul meci al sezonului, un derby Old Firm, cu Rangers si Celtic la egalitate de puncte in fruntea clasamentului. Hagi vine atunci si marcheaza dintr-o lovitura libera, in ultimul minut. N-ar deveni o legenda a lui Rangers daca s-ar intampla asa ceva?

Fotbalul iti ofera multe sanse de a deveni erou. Sustin ideea ca Hagi va avea succes total la Rangers", a marturisit Van Tornhout.

Trei goluri si doua pase decisive a reusit Ianis Hagi in cele 12 aparitii pentru echipa antrenata de Steven Gerrard.