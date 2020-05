Ianis are deja un OBIECTIV la Rangers! Mijlocasul roman vrea numarul 10 pe tricou: "Pentru mine este alta motivatie!"

Transferul lui Ianis Hagi la Rangers a fost anuntat oficial, iar mijlocasul roman deja viseaza sa cucereasca si mai mult fanii de pe Ibrox.

Ianis Hagi a fost transferat de la Genk la Rangers in vara, dupa ce a fost imprumutat la scotieni inca din iarna si a reusit sa se impuna sub comanda lui Steven Gerrard, inscriind goluri importante.

In iarna, Ianis a ales tricoul cu numarul 7 cu care a evoluat pana acum, insa de la concretizarea transferului, mijlocasul roman a recunoscut ca isi doreste numarul 10 si va lupta pentru a-l obtine. Hagi a fost decarul nationalei de tineret la Campionatul European si are incredere ca se poate ridica la nivelul numarului de pe tricou.

"Momentan am 7, inca nu am ajuns acolo, cand voi ajunge voi vedea, numarul 10 il are Steven Davis, un jucator exceptional, care joaca si pentru echipa nationala, ne ajuta foarte mult, are experienta.

De ce nu? Normal ca imi doresc tricoul cu numarul 10 si am si spus-o in trecut ca 10 pentru mine este o alta motivatie, cand il am pe spate este, pe langa presiunea pe care o am de la club, numarul acela imi aduce presiunea de care am eu nevoie inainte de meci. Ma face un fotbalist mult mai bun cand am numarul 10 pe spate, este clar!", a declarat Hagi pentru Telekom Sport.