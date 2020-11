Momente de GROAZA in Portugalia! Un fotbalist de doar 18 ani a fost impuscat in piept! Ce s-a intamplat

Un jucator de doar 18 ani de la Sporting Lisabona a trecut prin momente de cosmar.

Bruno Tavares a fost impuscat in piept, potrivit publicatiei portugheze A Bola. Tanarul a fost ranit din greseala de un prieten, care se juca, intr-o statie de autobuz, cu un pistol.

Tavares a fost transportat la spital, iar interventia rapida a medicilor i-a salvat viata. Fotbalistul, care si-a prelungit contractul cu Sporting Lisabona pana in 2025, este in afara oricarui pericol, aflandu-se acum la domiciliu, sub supravegherea doctorilor din cadrul clubului.

Autoritatile din Portugalia au inceput o ancheta pentru a descoperi ce s-a intamplat cu adevarat in momentul in care Tavares a fost impuscat. Oficialii echipei au anuntat ca vor lua si ei masuri in functie de ceea ce descopera politistii.

Bruno Tavares a impresionat inca de la varsta de 10 ani cand a ajuns la academia lui Sporting. Acum tanarul fotbalist joaca la echipa a doua a clubului, fiind convocat in trecut si la echipa nationala U18 a Portugaliei.