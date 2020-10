Oscar Pistorius provoaca din nou FURIE! Imaginile REVOLTATOARE care au scos din sarite familia tinerei IMPUSCATE de atletul paralimpic

Postul de televiziune britanic BBC pregateste un documentar controversat despre viata lui Oscar Pistorius.

Oscar Pistorius (33 de ani) se afla in prezent dupa gratii, efectuand o condamnare de 15 ani primita pentru gestul socant de a-si impusca iubita, pe Reeva Steenkamp, in 2013, chiar in ziua de Sfantul Valentin. In schimb, sud-africanul a sustinut mereu ca e nevinovat si ca ar fi confundat-o pe Reeva cu niste hoti intrati in locuinta sa.

Ascensiunea sportivului cu picioarele amputate, dar si decaderea sa au fost analizate pe larg de britanicii de BBC, in colaborare cu ESPN, pe piata urmand sa apara in luna noiembrie un documentar in acest sens. Productia a inceput insa cu stangul, trailerul publicat de BBC in spatiul online fiind contestat vehement de familia tinerei ucise de Pistorius.

Astfel, apropiatii Reevei Steenkamp sustin ca documentarul e menit sa spele imaginea de infractor a lui Pistorius, care ar fi prezentat ca o "victima". In schimb, in respectivul trailer de 2 minute (care se poate vedea mai sus), numele Reevei Steenkamp nici macar n-a fost pronuntat, ea aparand drept iubita lui Pistorius si atat. Ca urmare, sesizand posibila gafa, postul BBC a decis sa scoata "avanpremiera" de pe pagina de Twitter, promitand sa revina cu o alta, mult mai potrivita.