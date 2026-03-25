Portarul lui BK Forward, împușcat și ucis fără un motiv aparent

Hugo Mosshagen, portarul în vârstă de 20 de ani al echipei BK Forward din Ettan Fotboll (a treia ligă suedeză), a fost împușcat mortal. Echipele de intervenție, alertate de populația dintr-o zona rezidențială aflată la vest de orașul Orebro, l-au găsit grav rănit. Transportat de urgență la spital, tânărul fotbalist a decedat, după o pierdere masivă de sânge, rezultată în urma rănilor suferite. În ultimii ani, Orebro a devenit un adevărat câmp de luptă între bande rivale de imigranți, care se confruntă pentru supremație teritorială între ele, dar și cu periculoase bande de motocicliști și cu organizații de extremă dreapta.

Până în prezent nu au fost efectuate arestări, iar motivul crimei este necunoscut. Anchetatorii iau în considerare posibilitatea, în condițiile în care tânărul fotbalist nu avea legături cu grupări interlope sau cu bande criminale, ca Mosshagen să fi fost împușcat accidental. Cel mai probabil, acesta a fost confundat cu o altă persoană cu o constituție asemănătoare sau a fost atins de gloanțe în timp ce atacatorii încercau să rănească un alt bărbat aflat în apropierea sa.

Suedia este una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de violență armată din Europa de Vest

Catalogată în trecut ca "cea mai de succes societate pe care a cunoscut-o omenirea", datorită politicilor sale excelente de protecție socială, a echilibru social și a sistemului economic capitalist mixt, Suedia a devenit una dintre țările cu cel mai ridicat nivel de violență armată din Europa de Vest. Forțele de ordine nu erau pregătite pentru contracararea organizațiilor criminale, iar împușcăturile și atacurile cu bombă sau obiecte explozive au crescut semnificativ în ultimul deceniu, acestea fiind puse de specialiști pe seama imigrației masive. În ianuarie 2025, Stockholm a înregistrat cinci explozii într-o singură zi.

Zonele de risc sunt considerate enclavele ce au strâns mulți imigranți ilegali, care au dificultăți să se integreze în societatea suedeză și refuză să fie activi pe piața muncii. Conform studiilor recente, imigranții ilegali reprezintă doar 10% din numătorul total de imigranți din Suedia, dar aceștia ar comite un număr dispoporționat de infracțiuni violente, printre care crimă, omor din culpă și tentativă de omor (peste 70%). În aceste condiții, guvernul actual pregătește o lege, care ar trebui să intre în vigoare în 2026, prin care se va acorda un ajutor de 350.000 de coroane suedeze (aproximativ 37.000 de dolari) oricărui imigrant ilegal sau cu permis de rezidență temporară care se va repatria voluntar.