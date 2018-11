O noua TRAGEDIE in fotbal! Un portar a fost IMPUSCAT mortal intr-un bar! Anuntul clubului

Portarul hondurian Oscar Sein Munguia Zelaya a fost impuscat duminica.

O noua tragedie in fotbal! Portarul hondurian Oscar Sein Munguia Zelaya de la Deportivo Vida a fost ucis in barul unui hotel alaturi de un prieten, in urma unei altercatii.

Jucatorul in varsta de 27 de ani a fost ucis de un barbat care a fugit pe o motocicleta.

Jucatorul era titular la Deportivo Vida, locul 8 in clasamentul din Honduras in acest moment.

"Cu regret anuntam moartea portarului Oscar Munguia, care a decedat tragic intr-un incident petrecut la primele ore duminica dimineata. Condoleante rudelor", a anuntat clubul pe Twitter.

Politia nationala din Honduras a demarat o ancheta pentru a stabili ce s-a petrecut. Rata criminalitatii din Honduras e una din cele mai mari din lume, iar multe dintre crime raman nerezolvate.