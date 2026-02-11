Olympique Marseille şi antrenorul Roberto De Zerbi au anunţat marţi seară că îşi încheie colaborarea "de comun acord", în urma înfrângerii categorice de duminică în faţa lui PSG (0-5) în Ligue 1, informează AFP.

”Fin de l'histoire”, a titrat L'Equipe.

Olympique Marseille, comunicat despre plecarea lui De Zerbi

"În urma discuţiilor care au implicat toate părţile interesate din conducerea clubului s-a decis să se opteze pentru o schimbare în fruntea primei echipe", potrivit unui comunicat publicat de club citat de Agerpres, referindu-se la "o decizie colectivă, dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului de a face faţă provocărilor sportive ale acestui sfârşit de sezon".

"Olympique Marseille doreşte să-i mulţumească lui Roberto De Zerbi pentru investiţia, angajamentul, profesionalismul şi seriozitatea sa, marcate în special de locul 2 obţinut în sezonul 2024/2025" din Ligue 1, adaugă aceeaşi sursă.

Italianul semnase cu OM în vara lui 2024

Tehnicianul italian de 46 de ani, fost campion al României ca jucător al lui CFR Cluj, fusese numit antrenor al echipei din Hexagon pentru trei sezoane, în iunie 2024.

Marseille a fost eliminată şi din Champions League la sfârşitul lunii ianuarie, înainte de play-off, după o înfrângere 0-3 la Club Brugge.

VIDEO Rezumatul meciului PSG - Olympique Marseille (VOYO)