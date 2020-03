Manchester City a castigat Cupa Ligii Angliei pentru a 3-a oara la rand! "Cetatenii" au trecut cu 2-1 de Aston Villa, in finala

Echipa antrenata de Pep Guardiola, Manchester City, a castigat Cupa Ligii Angliei si si-a aparat trofeul. "Cetatenii" au trecut cu 2-1 de Aston Villa dupa golurile marcate de Kun Aguero si Rodri. Acest succes al lui City, ajuta echipele clasate in afara locurilor de Champions League. Daca cei de la UEFA isi mentin decizia si o va exclude pe City din Champions League, atunci si locul 7 din Premier League va juca in Europa League. Daca City va castiga la TAS, pozitia de Europa League va fi atribuita ocupantei locului 6.

