Adrian Șut (26 de ani) se acomodează, treptat, cu viața și cu fotbalul din Emirate. Deocamdată însă, internaționalul român mai are de lucru până să atingă statutul de titular incontestabil, pe care l-a câștigat la FCSB, în cei cinci ani și jumătate petrecuți aici.

La Al-Ain, Șut încă nu și-a trecut în cont un meci jucat cap-coadă. În cele patru apariții pe care le-a avut sub comanda lui Vladimir Ivic, românul a fost titular, în două rânduri, dar schimbat pe parcurs. În alte două meciuri, Șut a venit de pe bancă. Vestea bună pentru mijlocașul defensiv e că el tocmai a primit un ajutor românesc din Emirate și, drept urmare, șansele sale de a juca mai mult vor crește. Deocamdată însă, Șut a bifat și primul meci în care n-a fost nici măcar în lot.

Al-Ain a deplasat echipa a doua în Bahrain

Aseară, în penultima etapă din Cupa Campionilor Golfului, Al-Ain a întâlnit Sitra (Bahrain), în deplasare. Formația din Emirate s-a impus la limită, scor 1-0, și ocupă acum locul 2, calificant în semifinale, înaintea duelului cu Al-Qadsia (Kuweit) din ultima etapă.

Șut n-a fost nici măcar trecut pe foaia de meci, în partida Sitra – Al-Ain (0-1). Explicația? Românul n-a făcut deplasarea, în Bahrain, în condițiile în care Al-Ain a folosit echipa a doua în această partidă. Antrenorul Vladimir Ivic a preferat această variantă din dorința de a-și menaja titularii pentru partida cu Al-Nasr Dubai din campionat (sâmbătă, ora 18:00).

În prima ligă din Emirate, Al-Ain e angrenată într-o luptă dură pentru câștigarea titlului. Când mai sunt 11 etape de jucat, Shabab Al-Ahli e lider cu 38 de puncte, în timp ce Al-Ain e pe doi cu un punct mai puțin. Podiumul e încheiat de Al-Wahda cu 30 de puncte.