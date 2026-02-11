Sosit la Craiova în locul lui Mirel Rădoi, pe 11 ianuarie, Coelho a strâns până acum 14 meciuri, iar bilanțul său cuprinde 8 victorii, 3 remize și 3 eșecuri. Deși a urcat pe primul loc în Superliga, formația din Bănie a fost eliminată dramatic din Conference League, după ce a încheiat grupa pe locul 25.

Filipe Coelho, interviu în Portugalia: "Visăm să câștigăm titlul"

Când Superliga se pregătește de ultimele etape ale sezonului regulat, Filipe Coelho a acordat un interviu în Portugalia, pentru Record, în care a oferit câteva impresii despre campionatul României și a vorbit despre eliminarea din cupele europene.

"Visăm să aducem titlul de campioană la echipă după o perioadă de secetă foarte lungă. Concurăm împotriva unor echipe istorice, care au multă calitate. Trebuie să continuăm să muncim din greu pentru că drumul este lung.

Nu cred că am eșuat în Conference League. Obiectivul era să mergem în runda următoare, dar am fost eliminați la limită. Totuși, cred că am arătat calitate și prestații bune. Partea bună este că acum avem mai puține meciuri, iar asta ne permite să pregătim mai bine jocurile din campionat", a spus Coelho.

Multă vreme secund al lui Paulo Bento la diverse echipe din Asia, Filipe Coelho a fost principal în ligile inferioare din Portugalia. Întrebat dacă și-ar dori să revină în țara natală, tehnicianul a răspuns: "Pentru moment, lucrurile merg bine aici, dar totul se poate schimba rapid în fotbal. Am avut oportunitatea de a lucra în toate ligile din Portugalia, mai puțin în prima. Rămâne de văzut ce va fi în viitor".