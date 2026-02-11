Cristiano Bergodi a intrat într-un conflict monstru cu Andrei Cordea și Karlo Muhar, după ce l-a acuzat pe fostul jucător de la FCSB că l-a jignit și i-a arătat semne obscene.

Cristiano Bergodi: ”Nu vreau să mai știu nimic despre Pancu!”

Imediat după meci, Daniel Pancu a sărit în apărarea lui Cordea și a făcut niște declarații care au stârnit controverse și care i-au adus multe critici. Concret, antrenorul de la CFR Cluj s-a arătat revoltat că un antrenor străin își permite să sară la gâtul unui jucător român în România.

”Antrenor străin să bată jucătorii? Dacă eram în străinătate, eu eram arestat. Știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat în teren cu Elveția, nu am atins pe nimeni și m-au făcut toți. Nu am cuvinte, nu am cuvinte! Românii, românii!

Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există, nu există așa ceva! Nu e adevărat, nu la final! Voia din minutul 85 să intre pe teren. Îl ținea toată banca lui U Cluj. Nu e normal. Suntem în România! Antrenor străin să-mi bată mie jucătorii în țara mea?”, spunea după meci Daniel Pancu.

Întrebat despre declarațiile lui Daniel Pancu, Cristiano Bergodi a transmis că este dezamăgit de reacția antrenorului de la CFR Cluj și nu vrea să mai audă nimic de omologul său de pe banca ”feroviarilor”.

”Au fost urâte declarațiile despre mine, sincer. Eu recunosc că am greșit, nici nu trebuia să mă duc acolo sau măcar să vorbesc doar cu arbitrul, nu luam nici roșu, dar, oricum, am fost jignit înainte.

Apoi s-au întâmplat și gesturile obscene. Despre Daniel Pancu nici nu vreau să mai vorbesc despre el, nu vreau să știu nimic despre el, pentru că a făcut un lucru incorect, putea să fie orice antrenor străin, dar e despre persoana mea. Au fost niște declarații care nu se fac”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.